Acidente envolve duas carretas e um carro em rodovia de Ouroeste 

Colisão ocorreu na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em frente ao Posto Peixão, próximo à divisa com Iturama/MG.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (27.out) na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em frente ao Posto Peixão, próximo à divisa com Iturama/MG, na área do município de Ouroeste/SP.

De acordo com o apurado, a colisão inicial ocorreu por volta das 5h30 e envolveu dois caminhões – um com placas de Carneirinho/MG e outro do Estado do Paraná. O motorista de uma das carretas teria cruzado a pista inadvertidamente e outro caminhão que transitava na via acabou se chocando.

Em seguida, um Fiat/Mobi, conduzido por um motorista de Iturama, de 62 anos, que não teria percebido o acidente e acabou colidindo. Ele permaneceu consciente e sem ferimentos significativos; no entanto, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital João Veloso, em Ouroeste. Já o passageiro, de 69 anos, ficou preso nas ferragens com lesão no joelho esquerdo e cortes nas pernas e braços; ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e socorrido até o pronto-socorro do hospital.

O trânsito ficou temporariamente comprometido no local e houve a intervenção da equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) até a normalização do fluxo de veículos.

A Polícia Científica esteve no local para realização das perícias de praxe e deve apontar em laudo as causas do acidente.