Caminhonete e dois carros envolvidos. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido gravemente

Um acidente envolveu três carros na noite de quarta-feira (18) na rodovia Péricles Beline (SP-461), perto do acesso para Vila Alves por terra. Um dos carros capotou na colisão.

No acidente dois carros e uma caminhonete ficaram com grandes danos materiais, mas não resultou em nenhuma vítima grave. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia.