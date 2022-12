Acidente entre três veículos deixa motorista preso em ferragens na Euclides da Cunha 

Colisão ocorreu no trecho entre Meridiano/SP e Valentim Gentil/SP. O motorista de um dos caminhões teve ferimentos pelo corpo.

Um homem, de 35 anos, que mora em Andradina/SP, ficou ferido após acidente envolvendo três veículos na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Meridiano/SP e Valentim Gentil/SP, no domingo (4.dez).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um carro perdeu o controle da direção e capotou na pista. Logo atrás seguiam dois caminhões que frearam de forma brusca. O segundo caminhão bateu na traseira do primeiro. O motorista ficou preso às ferragens e teve vários ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Fernandópolis/SP.

Ainda segundo a polícia, chovia no momento do acidente. No carro que capotou, estava um casal que não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista que ficou preso nas ferragens.