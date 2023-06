Acidente entre três veículos deixa dois mortos em rodovia de Birigui 

Batida envolvendo dois caminhões e um carro aconteceu na Marechal Rondon, na tarde desta quinta-feira.

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos na Rodovia Marechal Rondon, em Birigui/SP, na tarde desta quinta-feira (29.jun).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um carro transitava sentido Coroados/SP a Araçatuba/SP, quando cruzou o canteiro central, invadiu a pista contrária e foi atingido por um caminhão.

Com o impacto da colisão, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e bateu em outro caminhão que estava parado perto do acostamento.

Ainda conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro e o condutor do caminhão que perdeu o controle da direção morreram no local do acidente.

A rodovia não precisou ser interditada. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A Polícia Civil investiga as causas das batidas.

*Com informações do g1