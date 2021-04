Acidente entre moto e caminhão mata mulher em Catanduva

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima de 36 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local da batida. Caminhoneiro não se feriu.

Uma mulher de 36 anos morreu após ter a moto atingida por um caminhão, em Catanduva/SP, na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes chegaram a ser acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil realizou exames no local do acidente para investigar as circunstâncias da morte.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caminhoneiro não sofreu nenhum ferimento.

*Com informações do g1