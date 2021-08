Acidente entre dois carros e uma moto deixa um morto e cinco feridos em rodovia de Fernandópolis 

Motorista de um dos carros estava com o veículo parado e chegou a ser arremessado devido ao impacto da batida.

Um homem de 66 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Percy Waldir Semeghini, em Fernandópolis/SP, na noite de sábado (7).

Segundo o boletim de ocorrência, uma motocicleta que seguia no sentido Fernandópolis a Ouroeste/SP tentou ultrapassar em local não permitido pela sinalização e bateu em um carro que estava no sentido contrário.

Depois da batida, o carro foi atingido por outro veículo que seguia pela rodovia. Com o impacto, o motorista que estava com o carro parado foi arremessado para fora e morreu no local.

As vítimas que estavam na moto tiveram ferimentos graves. As três vítimas que estavam no outro veículo tiveram ferimentos leves. Todas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Fernandópolis.

