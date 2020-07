Acidente entre dois carros deixa motorista ferido na SP 310

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita é de que a vítima tenha atravessado o canteiro central, invadido a pista contrária e batido de frente com outro veículo.

Carro ficou com a frente destruída após acidente em rodovia — Foto: Arquivo Pessoal

Um acidente envolvendo dois carros deixou um homem ferido na rodovia Washington Luiz, próximo da entrada de Engenheiro Schmitt, distrito de São José do Rio Preto (SP), na tarde desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita é de que a vítima tenha atravessado o canteiro central, invadido a pista contrária e batido de frente com outro veículo.

Com o impacto da batida, o homem ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro atingido não ficou ferido. O trânsito precisou ser interditado durante o resgate, mas já foi liberado.