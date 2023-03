Acidente entre dois caminhões mata homem na Rodovia Washington Luís em Uchoa

Outro caminhoneiro envolvido na batida não ficou ferido. Polícia Civil investiga as causas da colisão.

Um caminhoneiro morreu em um acidente na Rodovia Washington Luís, em Uchoa/SP, na manhã desta segunda-feira (27.mar).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima bateu o veículo que dirigia na traseira de outro caminhão.

Com o impacto da colisão, o homem sofreu diversos ferimentos e morreu no local do acidente.

Ainda conforme a corporação, o outro caminhoneiro envolvido na batida não ficou ferido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

*Com informações do g1