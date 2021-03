Acidente entre carro e carreta deixa cinco mortos

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as cinco pessoas estavam no carro quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de uma carreta.

O motorista Alex Fernandes dos Santos, de 31 anos, a passageira Edineia Pereira, de 35, Kauã Elias Pereira e Ingrid Vitória Pereira, de 5 e 2 anos, respectivamente, morreram no acidente. O vizinho da família, Maik Bleno Campos Elias, de 22 anos, também estava no carro e não resistiu aos ferimentos.