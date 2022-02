Acidente entre carro e caminhão mata homem em rodovia de Icém 

Colisão foi registrada na Rodovia Armando de Salles Oliveira nesta terça-feira.

Um homem morreu em um acidente na Rodovia Armando de Salles Oliveira, entre Icém/SP e Orindiúva/SP, na tarde desta terça-feira (15.fev).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão e o carro que a vítima dirigia bateram de frente.

Ainda não é possível saber qual dos dois veículos invadiu a pista contrária, mas as causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

Com o impacto da batida, o motorista do carro não resistiu e morreu no local do acidente. O caminhoneiro não sofreu nenhum tipo de ferimento.

A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual.

*Informações/g1