Acidente entre Cardoso e São João do Marinheiro deixa uma vítima fatal

Um homem morreu em um acidente registrado na noite deste domingo, dia 14, em Cardoso, após perder o controle da direção na rodovia que liga São João do Marinheiro a Cardoso e colidir de frente com outro veículo.

Segundo informações, Nivaldo Duarte da Silva, 53 anos, trafegava com um Fiat/Uno quando foi ultrapassar outro veículo, acabou colidindo no retrovisor esquerdo do veículo VW/Gol conduzido por Thiago Stevan de Souza, 34 anos, que trafegava sentido Cardoso/São João do Marinheiro.

Após essa colisão, Nivaldo perdeu a direção do veículo Fiat/Uno e colidiu de frente com o veículo GM/Ônix conduzido por Guilherme Rosa Ávila Barros, 31 anos.

Nivaldo morreu no local e a passageira que estava com ele, Márcia Pedretti dos Santos, 42 anos, foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

O motorista do Ônix e duas crianças que estavam com ele, de 7 e 11 anos de idade, foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Cardoso