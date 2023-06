Acidente entre caminhões deixa motorista ferido em rodovia de Uchoa 

Vítima ficou presa às ferragens, mas foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Chovia no momento em que a colisão aconteceu.

Um motorista ficou ferido em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Washington Luís, em Uchoa/SP, na manhã de última quarta-feira (14.jun).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os caminhões seguiam no mesmo sentido da via, quando um bateu na traseira do outro. A pista estava molhada no momento do acidente.

Com o impacto da colisão, o motorista que provocou a batida ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para um hospital.

Ainda conforme os bombeiros, os ocupantes do outro veículo não ficaram feridos. As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1