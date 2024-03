Acidente em Votuporanga deixa dois mortos na rod. Péricles Belini

Veículos bateram de frente. Morreram no local, o motorista di caminhão Eduardo Bologna, 55 anos, da cidade de Tanabi e Fabrício Aparecido Fernandes Nascimento, morador em Votuporanga. Passageiro do caminhão foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa da cidade em estado grave.

Um acidente entre um Chevrolet Prisma e um caminhão 3/4 deixou dois mortos e um ferido na Rodovia Péricles Beline, na zona urbana de Votuporanga na manhã deste sábado (2).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz o resgate das vítimas no local. De acordo com a Polícia Rodoviária, os dois veículos bateram de frente. Os motoristas do caminhão e do carro não resistiram aos ferimentos e morreram.

O motorista do caminhão, que era de Tanabi, foi identificado, trata-se de Eduardo Bologna, de 55 anos.

A outra vítima é Fabrício Aparecido Fernandes Nascimento, morador em Votuporanga

O passageiro, de 69 anos, que estava no caminhão foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave.