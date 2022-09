Acidente em vicinal deixa homem gravemente ferido 

Colisão ocorreu na vicinal José Fernandes Barbieri, entre Birigui/SP e Coroados/SP.

Na madrugada do domingo (4.set), um homem ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de carro na vicinal José Fernandes Barbieri, entre as cidades de Birigui/SP e Coroados/SP.

De acordo com apurado, o homem, de 45 anos, conduzia seu carro no sentido Coroados/Birigui quando bateu em outro veículo. A vítima ficou presa entre as ferragens, necessitando que a Polícia Militar acionasse o Corpo de Bombeiros de Birigui para cortar o veículo e resgatar o homem, que teve várias fraturas em uma das pernas.

O motorista e demais ocupantes do outro carro sofreram apenas ferimentos leves. O condutor não teve constatada ingestão de bebida alcoólica após realizar o teste do bafômetro.

*Com informações do Araçatuba em Foco