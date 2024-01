Acidente em Santa Fé do Sul mata ciclista de 71 anos

O idoso foi atingido por um Hyundai/HB20

A Polícia Militar de Santa Fé do Sul registrou um acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido nesta véspera de Ano Novo, 31//12/2023, por volta das 14h00, na cidade de Santa Fé do Sul.

A colisão envolveu um veículo Hyundai/HB20 e o ciclista A.P. de 71 anos, na Avenida Navarro de Andrade, esquina com a Rua 29, que foi socorrido e transferido até a Santa Casa daquela cidade com politraumatismo. Ele deu entrada na unidade com vida mas veio a falecer.

O condutor foi levado até a Central de Flagrantes da Polícia Judiciária de Jales.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os levantamentos e colheita de provas, inclusive de câmeras de segurança, com o objetivo de apurar eventuais responsabilidades.