Acidente em rodovia de Riolândia deixa 3 feridos

Uma colisão frontal ocorrida na noite desta sexta-feira (6) entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas, três delas em estado grave. Gravemente.

O acidente aconteceu no km 571 da rodovia Waldemar Lopes Ferraz – entre os municípios de Cardoso e Riolândia.

Com o impacto três ocupantes dos veículos tiveram ferimentos graves e foram atendidos por equipes de Emergência e transferidos para a Santa Casa de Votuporanga. O impacto foi entre uma caminhonete e uma Tucson.

De acordo com a Santa Casa de Votuporanga as vítimas não correm risco de morte. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Civil.