Acidente em Monte Aprazível causa a morte de 3 pessoas

Um motorista de 34 anos invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo, em Monte Aprazível (SP); outras quatro pessoas ficaram feridas.

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente entre dois carros, na rodovia João Pedro de Rezende, em Monte Aprazível (SP), na noite deste sábado (29).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Alex de Jesus da Silva, de 34 anos, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo. Ele morreu no local do acidente.

O motorista teria oferecido carona para uma família de Nipoã, por isso outras cinco pessoas estavam no veículo: Edina Gomes Pego, de 31 anos, e a filha dela, Vitória Camili Barbosa Pego, de 3, também morreram.

Outro filho de Edina e mais dois passageiros do carro foram socorridos com ferimentos graves. O motorista do outro veículo ficou levemente ferido.

Todos foram encaminhados a hospitais da região, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.