Acidente deixa dois mortos e quatro feridos em rodovia de Icém 

Batida entre ônibus, picape e motocicleta aconteceu na Rodovia BR-153.

Duas pessoas morreram em um acidente na Rodovia BR-153, em Icém/SP, na tarde da última quinta-feira (9.fev).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a picape em que as vítimas estavam bateu de frente com um ônibus. Com o impacto da colisão, a picape foi projetada para trás e atingiu uma motocicleta.

Ainda de acordo com a polícia, as duas pessoas que estavam na picape morreram na rodovia. O motociclista, o motorista do ônibus, que seguia de Marituba/PA para Brusque/SC, e duas passageiras tiveram ferimentos leves.

As identidades das vítimas não tinham sido divulgadas. A Triunfo Transbrasiliana informou que um desvio foi feito para os veículos trafegarem pela rodovia.

As causas do acidente são investigadas.