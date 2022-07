Acidente de trânsito deixa cinco pessoas feridas em Rio Preto

Uma pessoa ficou gravemente ferida e quatro tiveram ferimentos leves.

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no bairro Iguatemi, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada do último sábado (9.jul).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro estava acelerando o veículo em uma ‘brincadeira’, quando perdeu o controle e bateu em um poste.

Uma pessoa foi socorrida em estado grave e as outras quatro tiveram apenas ferimentos leves. O caso será investigado.

