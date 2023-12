Acidente com van deixa mortos e feridos na Rodovia Péricles Bellini 

Veículo com estudantes e trabalhadores seguia de Cardoso para Votuporanga, quando capotou em Álvares Florence; dois óbitos foram registrados no local e nove feridos foram socorridos.

Um acidente envolvendo uma van deixou mortos e feridos na altura do quilômetro 154 da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Álvares Florence/SP, na manhã desta quarta-feira (13.dez).

De acordo com o apurado, a van levava alunos da Etec (Escola Técnica Estadual) e trabalhadores que moram em Cardoso, mas que estudam e trabalham em Votuporanga, quando capotou. A causa não foi informada.

Ainda segundo apurado pelo Diário, duas mortes foram confirmadas no local por médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17, e outras nove vítimas foram socorridas em hospitais de Votuporanga e Cardoso.

A Santa Casa de Votuporanga, que não pode divulgar detalhes sobre os pacientes em decorrência da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) informou que: Y.C.P., de 21 anos; J.V.S.M., de 19 anos; G.V.C.G., de 16 anos; T.M.F.B., de 28 anos; A.V.R.B., de 18 anos; L.K.C.M., de 17 anos; e I.D., de 51 anos, passam por atendimento. Já L.C.P.E., de 18 anos, passou por atendimento e será transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP.

No local do capotamento, o trânsito foi parcialmente interditado para o trabalho da Polícia Científica e a causa do acidente é investigada pela Polícia Civil.

Em nota, a Prefeitura de Cardoso disse que se solidariza com as vítimas e familiares dos envolvidos no acidente. Informou também que declarou três dias de luto oficial no município.