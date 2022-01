Acesso a site de pré-cadastro para vacinação de crianças dispara em 11 vezes

Vacina Já recebeu 303 mil acessos na última quarta (12), data em que o pré-cadastro foi liberado para crianças até 11 anos.

O acesso ao site Vacina Já, disponibilizado pelo Governo de São Paulo para o pré-cadastro para vacinação contra a COVID-19 do público infantil, na faixa etária de 5 a 11 anos, aumentou em 11 vezes nesta quarta-feira (12), quando o cadastramento foi liberado. A plataforma foi desenvolvida pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo – e as Secretarias de Comunicação e da Saúde.

A página recebeu 303 mil acessos apenas no primeiro dia em que o pré-cadastro foi disponibilizado, número que supera a média de procura no último mês em 1.039%. Em dezembro, a média foi de 26.613 acessos diariamente.

O pré-cadastro é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o link (https://www.vacinaja.sp.gov.br/), clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.

A expectativa do Governo de SP é vacinar as 4,3 milhões de crianças com idades entre 5 e 11 anos no período de três semanas. A capacidade da vacinação infantil em São Paulo é de cerca de 250 mil crianças por dia. Há 5,2 mil locais de vacinação disponíveis em todo o estado, número que deverá ser ampliado com postos volantes em escolas da rede estadual.

São Paulo aguarda o envio de imunizantes pediátricos da Pfizer por parte do Ministério da Saúde, aprovado desde 16 de dezembro pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para que possa iniciar o plano de vacinação do público infantil.

*Informações/Governo de SP