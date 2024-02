Ação Entre Amigos vai sortear carro 0 km no Dia das Mães 

Veículo foi doado pelos empresários Silvia e Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos. Campanha é realizada pelo terceiro ano consecutivo em prol a entidades assistenciais de Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga, pensando em promover um Dia das Mães especial à população lançou, na manhã desta quarta-feira (7.fev), pelo terceiro ano consecutivo, a campanha “Ação Entre Amigos”, que sorteará um automóvel zero quilômetro, assim como nos anos anteriores.

O anúncio foi feito pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba no Parque da Cultura e contou com a presença do prefeito Jorge Seba; dos empresários Silvia e Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos, responsáveis pela doação do carro; representantes de entidades assistenciais da cidade; secretários municipais; e do vereador Jurandir Silva, representando a Câmara Municipal.

Este ano a ação, que é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em prol de 36 entidades assistenciais do município, tem como novidade a data do sorteio que foi antecipada para o primeiro semestre e está prevista para o dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães.

Os interessados em concorrer ao prêmio poderão adquirir os cupons diretamente com os representantes de cada entidade, que já ficarão com o valor recebido pela aquisição.

Em sua fala, Rose Seba destaca o trabalho das entidades e agradece a parceria dos empresários. “Tenho um carinho muito grande pelas entidades, conheço o trabalho desenvolvido com amor, paciência e compreensão por cada uma. E essa campanha, a qual agradeço novamente à parceria do Valmir e Silvia, nos ajuda a fazer algo para melhorar a qualidade de vida das pessoas que necessitam. Obrigada a todos”.

O prefeito Jorge Seba, emocionado, também realçou a importância da ocasião. “O momento é de compartilhar e a fala é de gratidão porque mais uma vez é uma demonstração de solidariedade e nossa cidade tem essa cultura do bem, em ser solidária com quem precisa. Hoje, com a presença do Valmir e da Silvia, estamos novamente oportunizando esse momento especial, perpetuando essa ação. Parabenizo também o Fundo Social, pela forma como conduz o trabalho feito em parceria com as entidades, as quais correspondem com nossos objetivos em benefício ao próximo. Obrigado a todos os envolvidos e à população”.

Relação das entidades

As 36 entidades assistidas pelo Fundo Social são: Abrigo da Luz, Amor Exigente, Antialcoólica, Apae, Arte Solidária, Caminho de Damasco, Casa da Criança, Casa de Acolhimento Irmã Dulce, Centro Social, Dr. Bezerra de Menezes, Fonte Viva, Igreja Estrela da Manhã, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Avivamento Pleno, Igreja Profética Bom Samaritano, Igreja Santo Expedito, Instituto do Deficiente Audiovisual, Irmã Elvira, Irmão Mariano Dias, Irmãos de Emaús, Joana de Angelis, Lar Beneficente Celina, Lar do Velhinho, Lar Frei Arnaldo, Lar Recanto da Mãe, Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem, Ministério do Belém de Pinheiros, Nosso Lar, Nova Vida, Pacientes Renais, Pater Noster, Recanto da Paz, Recanto Tia Marlene, São Francisco de Assis e Santa Casa de Votuporanga.