“Ação Entre Amigos”: Fundo Social de Solidariedade segue com campanha até o mês de maio 

Interessados podem fazer a doação com representantes das entidades participantes.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga segue com a campanha “Ação Entre Amigos”, que sorteará um carro zero quilômetro na véspera do Dia das Mães. Uma ótima oportunidade para fazer o bem e presentear aquela que te deu o maior presente, a vida!

A edição de 2024 foi lançada no dia 7 de fevereiro e os cupons estão disponíveis com as entidades assistenciais parceiras do órgão municipal, com 100% da renda revertida em prol de cada instituição.

Em seu ano de lançamento, realizado em 2022, a campanha arrecadou cerca de R$400 mil e no ano passado o valor foi de aproximadamente R$460 mil, superando o total da primeira edição. Os recursos foram destinados diretamente no caixa das entidades de Votuporanga que participaram da campanha.

Interessados em concorrer ao prêmio, que será sorteado no dia 11 de maio, podem procurar representantes das entidades participantes, fazer a doação de R$10 e preencher o cupom. O veículo foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramais 9711 ou 9716), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Quem quiser conferir as entidades participantes basta acessar o site da Prefeitura ou diretamente pelo link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/acao-entre-amigos-2024