‘Ação Entre Amigos’: Fundo Social de Solidariedade realizará sorteio neste sábado 

Festividades do dia terão início às 9h; interessados em concorrer ao prêmio ainda podem procurar representantes das entidades participantes.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga realizará neste sábado (11.mai), na Concha Acústica, o sorteio do carro 0km da Campanha “Ação Entre Amigos”. A ação está nos últimos dias e os cupons ainda estão disponíveis com as entidades assistenciais parceiras do órgão municipal, com 100% da renda revertida em prol de cada instituição.

As festividades do dia, que também servirão para comemorar o Dia das Mães, terão início a partir das 9h com uma aula de alongamento, com a educadora física, Karina Franzin; em seguida, às 9h30, será oferecida uma imersão em dança e zumba, com a professora Gigela Jardel; e na sequência, às 10h30, o público contará com apresentação da tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu. Às 11h30, será realizado o sorteio que revelará o ganhador ou ganhadora do veículo.

Durante toda a manhã, até às 13h, também terá exposição dos artesãos locais em mais uma edição da Feira do Artesanato. Representantes da Avon e Natura também estarão com ações para as mulheres em comemoração do Dia das Mães.

Interessados em concorrer ao prêmio ainda podem procurar representantes das entidades participantes, preencher o cupom e fazer a doação de R$10. O veículo foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramais 9711 ou 9716), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Quem quiser conferir as entidades participantes basta acessar o site da Prefeitura ou diretamente pelo link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/acao-entre-amigos-2024