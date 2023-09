“Ação Entre Amigos 2023” do Fundo Social entrega carro zero quilômetro 

Campanha arrecadou cerca de R$460 mil e contemplou 32 entidades assistenciais; empresário anunciou novo veículo para 2024.

Fechando com chave de ouro a agenda comemorativa dos 86 anos de Votuporanga, a manhã desta quinta-feira (31.ago) foi marcada, no auditório do Parque da Cultura, pela entrega do carro zero quilômetro da campanha “Ação Entre Amigos 2023”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em prol de entidades assistenciais parceiras da entidade e que arrecadou aproximadamente R$460 mil com a venda dos cupons, superando o total da primeira edição. O sorteio foi realizado no último dia 8 de agosto, data de aniversário do município, em meio ao 13º Festival Literário de Votuporanga (Fliv).

Durante a cerimônia de entrega do prêmio, o empresário Valmir Dornelas, responsável pela doação do carro pelo segundo ano consecutivo, garantiu que a terceira edição também contará com um novo automóvel para beneficiar as entidades. Também estiveram presentes, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, acompanhada pelo prefeito Jorge Seba; a vereadora Sueli Friósi, representando a Câmara Municipal de Vereadores; e a ganhadora Raquel Miguel da Silva, moradora do bairro Estação.

A anfitriã da solenidade Rose Seba, agradeceu a todos os envolvidos pelo sucesso da campanha. “É uma satisfação enorme poder ter como parceiras do Fundo Social, entidades e igrejas que desenvolvem um trabalho com muito amor e carinho para a população e, nesta ação, mais uma vez, unimos forças e conseguimos arrecadar cerca de R$460 mil que foram diretamente para cada uma delas. Agradeço imensamente de coração a cada representante e voluntários pelo esforço e também ao Valmir Dornelas, pela parceria de sucesso em mais um ano”.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, destacou a importância da participação da comunidade para o sucesso da ação. “A campanha ‘Ação Entre Amigos’ honra o nome que tem por que envolve as pessoas a se solidarizarem em prol do próximo, através de iniciativas públicas ou privadas, como essa que contamos com a parceria do empresário Valmir Dornelas. Parabéns a todos!”

O empresário do grupo Ville Hotel, Valmir Dornelas, que doou o carro, parabenizou as entidades pelo serviço prestado à comunidade e anunciou um novo veículo para 2024. “O trabalho realizado pelas entidades é exemplar e poder colaborar para que ele ajude cada vez mais a quem precisa, é muito gratificante. E essa parceria vai continuar em 2024, com a doação de um novo veículo para ser sorteado e contemplar quem o ganhar e, principalmente, as entidades parceiras do Fundo Social”.

Entidades parceiras do Fundo Social

As 32 entidades assistenciais e igrejas participantes foram: Abrigo de Luz, Afupace Recanto Tia Marlene, Amor Exigente, Antialcoólica, Arte Solidária, Assembleia de Deus, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação dos Pacientes Renais, Caminho de Damasco, Casa da Criança, Centro Social, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Fonte Viva, Instituto do Deficiente Áudio Visual (IDAV), Igreja Avivamento Pleno, Igreja Estrela da Manhã, Irmã Elvira, Irmão Mariano Dias, Irmãos de Emaús, Lar Celina, Lar do Velhinho, Lar Frei Arnaldo, Lar Irmã Dulce, Lar Recanto da Mãe, Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem, Ministério do Belém de Pinheiros, Nosso Lar, Nova Vida, Pater Noster, Santa Casa e São Francisco de Assis.