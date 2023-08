Academia Unifev está com inscrições abertas

Atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h; investimento único é de R$ 175 para o semestre.

A Academia Unifev, localizada no câmpus Centro, está com as inscrições abertas aos interessados em iniciar um programa de exercícios físicos. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h.