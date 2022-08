Academia UNIFEV está com inscrições abertas 

Atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h; investimento único é de R$ 150 para o semestre.

A Academia Unifev, localizada no Campus Centro, está com as inscrições abertas aos interessados em iniciar um programa de exercícios físicos. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/academia2. O investimento de R$ 150, válido para o semestre, poderá ser parcelado no cartão de crédito em até 5 vezes.

O interessado deve ser maior de idade, ter tomado todas as doses da vacina contra a Covid-19, usar máscara de proteção e aceitar os termos e condições do regulamento no ato da inscrição.

A Academia faz parte do Núcleo de Vivências Corporais da Instituição, coordenado pelo curso de Educação Física. O Núcleo está localizado no Bloco 5 do Campus Centro (salas 9, 10 e 11).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp da Central de Relacionamento (17) 3405-9990.