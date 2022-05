Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil inaugura sucursal em Votuporanga 

A cerimônia de instalação ocorre a partir das 19h, nesta sexta-feira, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A academia tem sede em Volta Redonda/RJ e já conta com 1.300 acadêmicos no Brasil e exterior.

Nesta sexta-feira (6.mai), às 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, ocorrerá a cerimônia de instalação da nova sucursal e a posse dos membros da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil em Votuporanga/SP.

A Acilbras foi fundada em Volta Redonda/RJ, em 2014, pelo seu atual presidente, Comendador Maestro Armando Caraaüra, pernambucano natural da cidade de Aliança. A entidade é inspirada nos moldes das academias de Artes e Ciências da Europa, como as de Lisboa, Paris e da Dinamarca.

O intuito principal da Academia é valorizar os estudiosos que se destacam nas Artes, Cultura, Ciências e Letras, tanto no Brasil como no exterior, sendo que a Academia, em suas cadeiras, possui mais de 1.300 membros atualmente.

Conforme o próprio Comendador Maestro Caraaüra informa, para ingressar neste elenco de notáveis é imprescindível ter boa conduta, muita bagagem intelectual e cultural, além de um perfil que o capacite a fazer parte da Academia.

Em Votuporanga, a Sucursal será presidida pelos seguintes acadêmicos:

Diretor-superintendente: Dr. Bruno Arena

Superintendente: Angélica Maria Escavassa

Diretor-secretário: Dr. Fernando Luis Rossini

Diretora-social: Alexandra Fernandes

Diretora-tesoureira: Livanéia Fernandes Gomes

Secretário-adjunto: Paulo César da Silva

Quem é o Comendador Armando Caaraüra?

O atual presidente da Acilbras é pernambucano e tem um histórico notável de contribuição à Cultura. Atuou em diversos cargos de confiança em várias secretarias municipais de cultura espalhadas pelo nosso país.

Por vários mandatos, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, onde recebeu o título de Cidadão Voltarredondense.

Recebeu o título de Comendador pela “Ordem Batalha dos Guararapes” na cidade de Recife, capital de Pernambuco.

O Maestro Armando Caraaüra possui uma extensa lista de habilidades, dentre elas: escritor, historiador, artista plástico, coreógrafo, dançarino, multi-instrumentista, além de ser poliglota, falando e escrevendo fluentemente em tupi-guarani, tupi e nheengatu, o que demonstra sua devoção às raízes brasileiras e toda a nossa riquíssima cultura.