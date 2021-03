Acabam doses de vacina contra a Covid para idosos em Votuporanga 

Aguardando novas doses, município aplicou todas as 440 doses recebidas da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade entre 77 e 79 anos na manhã desta quarta-feira. Situação semelhante acontece com as doses recebidas para idosos com idade entre 80 e 84 anos.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga/SP aplicou todas as 440 doses recebidas da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade entre 77 e 79 anos na manhã desta quarta-feira (3). Portanto, a vacinação para este público precisou ser suspensa até a chegada de novas doses.

A Secretaria Estadual de Saúde enviou 37% das doses correspondente ao público estimado nesta faixa etária. O Município já notificou o Departamento Regional de Saúde sobre a situação e aguarda um posicionamento com a previsão de envio do restante das doses.

Situação semelhante acontece com as doses recebidas para idosos com idade entre 80 e 84 anos. O Município recebeu doses para vacinar 78% do público desta idade e até terça-feira vacinou 1.172 idosos nesta faixa etária, portanto, já atingiu praticamente o percentual de doses recebidas. A Secretaria também notificou o Departamento Regional de Saúde sobre a situação e aguarda um posicionamento.

Importante ressaltar que outras cidades também vivem situações semelhantes já que o envio das doses está sendo feito gradualmente pela Secretaria de Estado. Em virtude disso, uma Moção de Vacinação está sendo enviada ao Governo do Estado nesta quarta-feira, assinada pela secretária municipal de Saúde, Ivonete Félix, e representantes dos 16 municípios da região de Votuporanga. O documento reforça os pedidos de novas doses da vacina.