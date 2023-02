ABRE O CORREDOR… OBA Festival coloca Rio Preto no mapa dos grandes carnavais do Brasil

Considerado o maior do estado de São Paulo, festival vai reunir mais de 100 mil pessoas em quatro dias.

Faltando poucos dias para começar, o OBA Festival já transformou a cidade de São José do Rio Preto no novo destino para quem ama festivais de música e Carnaval. O evento, que chega à 15ª edição em 2023, deve levar pra lá, de 18 a 21 de fevereiro, mais de 100 mil pessoas, que poderão aproveitar todas as atrações do evento no Recinto de Exposições.

Além da exclusividade e da melhor experiência para o público, características construídas ao longo de 15 edições, sempre ouvindo e observando as preferências de todos, outro motivo que conquista os foliões é a programação musical.

Em 2023 ela conta com nada menos do que Ivete Sangalo, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Alok, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Banda Eva, Tomate, Dennis DJ, Gustavo Mioto, banda Menos é Mais, Batom na Cueca e A Zorra, além de DJs locais e outras atrações.

A cidade de Rio Preto já está com praticamente toda sua rede hoteleira reservada para o OBA. Os turistas virão de mais de 500 municípios de 18 estados, além de Inglaterra, Portugal, Colômbia e Nova Zelândia. Só da capital paulista, mais de 150 ônibus fretados vão trazer foliões, sem falar nos que virão por conta própria, via rodoviária, aeroporto ou carros particulares.

Estrutura

Durante os quatro dias de festa, o recinto será transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA”, área de mais de 50 mil m² e com diversas ambientações, megapalco de 80 metros, trio elétrico, praça de alimentação, tirolesa com 17 metros de altura, camarotes e muito mais, todas recheadas de atrações.

A cada noite, um tema especial irá comandar a festa (Fantasia, Pijama, Neon e Abadá), e, para aproveitar o festival, os foliões podem optar tanto pelos convites para a Pista quanto para o Camarote ou Camarote Premium Café de la Musique. Todos os espaços são open bar e open food e contam com diferenciais únicos em cada setor para garantir a melhor experiência.

Convites

Os convites para um só dia ou permanentes estão à venda no site www.guicheweb.com.br/oba sem taxa de conveniência. Os valores dos convites diários para a Pista são R$400; para o Camarote OBA, R$750; e para o Camarote Premium Café de La Musique, R$1.200. Eles podem ser parcelados em até três vezes.

Para quem preferir o permanente, para as quatro noites, o valor atual da Pista é de R$850; Camarote OBA, R$1.500; e para o Camarote Premium Café de La Musique, R$2.400 e podem ser parcelados em até seis vezes. Vale lembrar que esses valores das permanentes são válidos até o dia 15 de fevereiro, pois no dia 15 terá início a venda de um novo lote com valores reajustados. Os convites são limitados e estão sujeitos à disponibilidade.

Os convites para o OBA Festival também estão à venda em Rio Preto, no Shopping Iguatemi, e em Votuporanga na Av. Vale do Sol, 5.236. Mais informações www.obafestival.com.br.

OBA, uma mistura de sucesso

Um dos motivos que fazem com que o OBA Festival atraia foliões de todo o Brasil e até de outros países é seu formato único, resultado da mistura da essência festiva dos blocos, da grandeza e do impacto dos Carnavais do Rio e de Salvador e da estrutura dos grandes festivais de música, como o Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza, entre outros.

Além do line-up único, com a presença de nomes como Ivete Sangalo – um dos únicos destinos dela fora do eixo Rio-Salvador para essa época -, outros fatores como exclusividade, segurança, organização, tradição, entre outros, fazem com que o OBA Festival seja destino certo de quem busca diversão e um evento de primeira linha.

“Ao longo dessas 15 edições, estudamos muito o mercado, levantando informações com nosso público para lapidar um formato que conquistasse definitivamente seu espaço. Hoje, o OBA Festival se tornou referência quando o assunto é Carnaval, não só pelas atrações, mas pelo conjunto de tudo que é oferecido”, diz Edilberto Fiorentino (Caskinha), um dos organizadores.

OBA Social

Além de oferecer a melhor experiência ao público, o OBA Festival também se preocupa com a solidariedade. Por isso, e para retribuir o acolhimento recebido por todos de Rio Preto, o evento promove duas ações de cidadania. Todo o valor arrecadado com o estacionamento oficial da festa, no Recinto de Exposições, será doado para o Hospital de Base. Além disso, o OBA promove também, em parceria com o Hemocentro daquela cidade, uma campanha de incentivo à doação de sangue. Todos que forem doadores em nome da festa, irão participar de sorteios de convites e passes para assistir ao show da Banda EVA em cima do trio elétrico.