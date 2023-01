Abertura de pequenos negócios em 2022 supera período pré-pandemia 

Serviços médicos, administrativos e alimentícios registraram maior volume de novas microempresas.

A abertura de pequenos negócios no ano passado registrou uma pequena queda em comparação com 2021, mas continua superior ao patamar pré-pandemia. Segundo levantamento do Sebrae, foram criados 3,6 milhões de empreendimentos no último ano, a maioria (78%) na categoria do microempreendedor individual (MEI).

Um dado significativo e que aponta para uma possível melhora no ambiente de negócios do país foi o fato de que o número de Empresas de Pequeno Porte foi o maior dos últimos quatro anos. Isso pressupõe, em geral, investimentos iniciais maiores e mais tempo de planejamento que o demandado para a criação de microempresas ou MEI.

No conjunto econômico, os setores que registraram o maior volume de novas micro e pequenas empresas foram: ambulatórios médicos e odontológicos, serviços de escritório e restaurantes. Já entre em relação a performance dos microempreendedores individuais, a maior demanda foi pela abertura no setor de cabeleireiro e tratamento de beleza.

Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, os números confirmam que o país mantém o ímpeto empreendedor. Ele lembra ainda que as micro e pequenas empresas são responsáveis pela renda que sustenta – direta ou indiretamente – 86 milhões de pessoas (o que equivale a aproximadamente 40% da população).