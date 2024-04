Abel vê Santos mais descansado do que o Palmeiras, mas diz: “Somos o time da virada e do amor” 

Verdão perdeu por 1 a 0 para na primeira partida da decisão do Paulistão e precisará vencer por dois gols, pelo menos, para ser campeão em casa.

A derrota por 1 a 0 para o Santos na partida de ida da final do Paulistão, neste domingo, na Vila Belmiro, não tira a confiança de Abel Ferreira. Apesar de listar algumas adversidades encontradas pelo Verdão, como a questão física, o treinador confia no ambiente do Allianz Parque para conquistar o tricampeonato estadual.

Para ser campeão no próximo domingo, às 18h, o Palmeiras precisa vencer o Santos por dois gols de diferença. Um triunfo alviverde por vantagem mínima leva a disputa da taça para os pênaltis.

“No próximo domingo, no “chiqueiro”, a gente joga com apoio e vibração dos nossos torcedores. Somos o time da virada e do amor, e isso é o que queremos ver domingo. Infelizmente, tem o jogo no meio de semana, e vemos que um dia de preparação faz muita diferença”, destacou Abel Ferreira.

“Hoje vimos a força da torcida do nosso adversário, agora vamos ver a força dos nossos”, acrescentou.

O jogo no meio de semana citado por Abel Ferreira é a estreia do time na Conmebol Libertadores. Na quarta-feira, às 21h30, o Verdão encara o San Lorenzo, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo F.

O compromisso gera um temor em relação à parte física, algo repetido pelo treinador português em outras entrevistas.

“Nossos jogadores tentaram, correram, mas o cansaço foi aparente. Quando vemos mais passes errados do que o normal, algo está errado. Vamos trocar de miúdos (garotos), fazer análise desses jogadores e vamos ter um caminhão de pedra para descarregar quarta, e depois um de areia no Allianz. Vamos precisar da ajuda dos nossos torcedores para descarregar esses caminhões”, pediu.

“É o que eu mais digo à FPF e à CBF, é para ter três dias de folga para todos, que seja igual. Se para isso ter que trocar o calendário, que seja justo. Claro que eles correram mais que nós, estavam mais descansados. Foi 1 a 0 para eles, parabéns para eles, agora domingo esperamos no Allianz Parque”, destacou o técnico do Palmeiras, que jogou a semifinal contra o Novorizontino na quinta, enquanto o Santos passou pelo Bragantino na quarta.

O treinador evitou crescer as críticas sobre o calendário, embora tenha citado que o Palmeiras teve um dia a menos de preparação do que o Santos para a abertura da decisão.

“O calendário está feito, a Federação Paulista definiu como deveria ser feito, como seriam os jogos. O Calendário está como está, igual ao ano passado. Vamos avaliar a partir de agora. Nosso foco não pode ser a final, porque temos jogo em dois dias. O Guardiola reclamou agora lá também, aqui não posso dizer, já disse o que penso”, reforçou.

*Com informações do ge