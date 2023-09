Abel traça estratégia para a semifinal contra o Boca Juniors 

Verdão enfrenta o Boca Juniors na quinta-feira, às 21h30, em La Bombonera.

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol, preparando-se para enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, nesta quinta, às 21h30. O duelo na Bombonera é válido pela partida de ida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Abel Ferreira usou os trabalhos de domingo e segunda para fazer ajustes táticos e definir a estratégia para o jogo na Argentina. A escalação ainda não foi divulgada, mas o técnico tenta fazer o time reencontrar seu melhor momento ofensivo, já que o ataque está em baixa desde a lesão de Dudu.

O camisa 7, que se recupera de cirurgia no joelho, será ausência na Argentina, assim como Atuesta, que também passou por um procedimento no joelho, mas já está em transição entre a parte física e técnica.

A possível escalação do Palmeiras para o jogo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

A delegação alviverde fará nesta terça o último treino no Brasil antes de seguir viagem para a Argentina, onde encerrará os preparativos para o duelo com o Boca.

Entre os jogos decisivos da semifinal da Libertadores, o Palmeiras terá o Bragantino como adversário pelo Brasileirão, no domingo, às 18h30, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Verdão segue sete pontos atrás do Botafogo e ainda na disputa pelo título.

*Com informações do ge