Abel tem Palmeiras praticamente completo para pegar o Flamengo 

Verdão realizou uma atividade na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol.

O Palmeiras realizou um treino na manhã desta quarta-feira (17.ago), e Abel Ferreira contou com praticamente elenco completo em preparação para o duelo com o Flamengo, no próximo domingo, no Allianz Parque.

Gustavo Scarpa, poupado por desgaste muscular contra o Corinthians, juntou-se ao grupo depois de realizar atividades individuais na terça. A única ausência foi Jailson, que se recupera de uma lesão no joelho.

Fora da Copa do Brasil, Abel Ferreira tem a semana cheia para o duelo com o vice-líder do Brasileirão. O Verdão hoje é o primeiro colocado com 48 pontos, a nove de distância do Flamengo.

O Palmeiras terá mais três treinos até o confronto, marcado para às 16h e válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com a volta de Scarpa, Abel pode escalar a equipe com força máxima: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.