Abel quer mais três reforços e diz que dividirá Palmeiras em dois no começo do Paulistão 

Treinador fala sobre o planejamento e as posições que ainda precisa reforçar no elenco.

O técnico Abel Ferreira levou a campo um Palmeiras bem modificado para a vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela estreia no Paulistão. A escalação faz parte de uma estratégia do clube.

De acordo com o treinador, neste começo de estadual o Verdão será dividido em duas equipes. Nesta quarta, por exemplo, titulares como Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Flaco López não foram relacionados e devem ser titulares no próximo sábado, às 18h30, contra o Noroeste, fora de casa.

“Em função do calendário congestionado nesse Paulista. E a primeira que ao fim de oito dias de treino temos um jogo. E o desafio é preparar a equipe. Em função disso decidimos dividir o grupo em dois”, afirmou Abel.

“Vai ser talvez a época mais longa desde que estou aqui no Brasil, temos que jogar, evoluir os jogadores. Naves veio com câimbras, Vanderlan saiu com câimbras. Outros fisicamente foram bem. Maurício, Ríos, o próprio Naves. Gostei muito do Thalys na frente, acho que vai nos ajudar muito. A decisão foi essa. Em função do calendário eu decidi dividir o grupo e assumi todos os riscos que daí advém. Mas o objetivo é sempre o mesmo: competir e lutar por títulos”, acrescentou.

Apesar da vitória com tranquilidade e a possibilidade de rodar o time neste início de temporada, Abel afirmou que ainda não está completamente satisfeito com a montagem do elenco. Isso porque a equipe não tem mais Lázaro, Dudu, Gabriel Menino, Vitor Reis e ainda deve negociar Rony.

Com as chegadas de Paulinho e Facundo Torres, o treinador acredita que precisa de pelo menos mais três reforços para conseguir brigar por todos os títulos em 2025.

“As contratações são claras. Faltam no mínimo três. Sem Lázaro, Dudu, Menino e Vitor Reis. Rony pode ficar, pode sair. Vitor Reis não queria vender. Disse: até eu vendo, mas só depois do Mundial. Temos que buscar para essa posição. Para saída do Menino temos que buscar um volante”, comentou.

“Não podemos esquecer que Paulinho só vai estar pronto no final de abril. Até lá não há Paulinho. Facundo foi uma oportunidade que encontramos para contratar um jogador com números. Vamos dar adaptação, integrá-lo às dinâmicas no clube. Minha função é arranjar soluções.”

O Palmeiras ainda insiste na contratação de Andreas Pereira, do Fulham. O Verdão tem acordo com o jogador, mas o clube inglês ainda não aceitou a oferta de 20 milhões de euros e mais bônus. Com a saída de Vitor Reis confirmada para o Manchester City, a diretoria também deve voltar seus esforços para um novo zagueiro.

“Agora temos que continuar a investir porque o rival que acabaste de dizer (Botafogo) comprou muito e temos que seguir todos nossos rivais, ser competitivos como fizemos nos últimos quatro cinco anos”, falou Abel.

*Com informações do ge

