Abel prepara volta de titulares para jogo contra o Atlético-MG 

Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu, que nem viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro, estarão de volta, assim como Mayke, Murilo, Gabriel Menino, Artur e Rony, que ficaram no banco diante do Flu. Os únicos titulares que começaram a partida no fim de semana foram Weverton e Gustavo Gómez.

Com a vitória por 1 a 0 no Mineirão, o Palmeiras avança com um empate em casa. A partida contra o Galo está marcada para as 21h30 desta quarta, no Allianz Parque.