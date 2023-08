Abel prepara time cheio de mudanças contra o Cuiabá 

Palmeiras abre o returno do Brasileirão em partida neste sábado, fora de casa.

O Palmeiras fez na manhã desta sexta-feira seu último treino antes da partida contra o Cuiabá, sábado, às 18h30, na Arena Pantanal. Abel Ferreira deve fazer mudanças de olho no confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

A atividade começou na parte interna da Academia de Futebol, com a apresentação de um vídeo sobre o jogo. No campo, o primeiro trabalho foi técnico, com foco em fundamentos como cruzamentos e finalizações. Além disso, houve um rachão, e Abel acertou posicionamentos táticos antes de encerrar o treinamento.

Gabriel Menino, com dores na coxa, e Luís Guilherme, lesionado, nem foram a campo, enquanto Dudu realizou atividades à parte com a preparação física enquanto se recupera de uma lesão na panturrilha. Os três fazem parte da lista de desfalques para o jogo contra o Cuiabá.

O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Vanderlan, suspensos, são outras ausências certas. O técnico ainda pode preservar outros jogadores pensando na viagem para a Colômbia no início da semana.

O Verdão encara o Deportivo Pereira, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, em uma logística desgastante. A viagem será na segunda.

Por conta disso, o provável Palmeiras contra o Cuiabá deve ter: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (López) e Rony.

Com 34 pontos, o Palmeiras abre o returno do Campeonato Brasileiro ocupando a vice-liderança, mas com uma partida a mais do que o Grêmio, terceiro colocado. A distância do Verdão para o líder Botafogo é de 13 pontos.

*Com informações do ge