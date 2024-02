Abel prepara pelo menos duas mudanças contra o Mirassol 

Verdão realizou atividade nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

Abel Ferreira comandou atividade na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol e prepara mudanças na escalação do Palmeiras para o jogo contra o Mirassol, às 18h, sábado, na Arena Barueri.

Gustavo Gómez está fora por causa de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Sem o capitão, Naves é a opção para manter o esquema com três zagueiros.

O técnico, porém, pode alterar a formação pela volta de Raphael Veiga, recuperado de uma infecção ocular. O meia participou mais uma vez das atividades.

A dúvida, portanto, fica na possibilidade de jogar com quatro meio-campistas, ou abrir mão de um deles para continuar com os três zagueiros.

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Ríchard Ríos (Naves), Zé Rafael e Raphael Veiga; Flaco López e Endrick.

Com 18 pontos, o Palmeiras segue invicto no Paulistão e é o líder do Grupo B. Uma vitória sábado e um tropeço da Ponte Preta classifica o Verdão para a próxima fase do torneio.

*Com informações do ge