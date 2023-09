Abel prepara mudanças na equipe para enfrentar o Grêmio 

Palmeiras terá confronto direto nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira e realizou a penúltima atividade antes de enfrentar o Grêmio, quinta, às 21h30, pela 24ª rodada do Brasileirão, na Arena Grêmio.

Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram uma atividade com ênfase em contra-ataques e transições; depois, houve um trabalho técnico em espaço reduzido, além de aperfeiçoamento de bolas paradas.

Estão previstas mudanças em relação ao time que venceu o Goiás por 1 a 0 no Allianz Parque. Murilo cumpriu suspensão e é candidato a retomar a vaga ocupada por Luan na rodada passada, enquanto López está fora por acúmulo de cartões amarelos.

O atacante argentino já deveria sair dos 11 iniciais, pois foi titular na vaga de Raphael Veiga, poupado depois de participar da Data Fifa com a seleção brasileira.

Com Luis Guilherme liberado para trabalhar com o restante do grupo, os jogadores sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance no momento são Atuesta, em transição após realizar uma cirurgia no joelho no início do ano, e Dudu, que só voltará a atuar na temporada que vem, por uma lesão no mesmo local.

A possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

O Verdão é o segundo colocado do Brasileirão, com 44 pontos, a sete do líder do Botafogo. O Grêmio vem logo atrás, em terceiro, com 40.

*Com informações do ge