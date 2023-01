Abel pode poupar titulares contra o Mirassol 

Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (31.jan), na Academia de Futebol, encerrando a preparação para a partida contra o Mirassol, que será disputada nesta quarta, às 21h35, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O elenco realizou um trabalho técnico de cruzamentos e finalizações seguido do tradicional rachão. O Palmeiras embarcou para São José do Rio Preto/SP no final da tarde.

Abel Ferreira deve preservar alguns jogadores que disputaram a final da Supercopa no fim de semana. Após bom desempenho dos reservas na vitória sobre o Ituano, o treinador poder dar rodagem ao elenco mais uma vez.

Além do desgaste físico, a gestão de energia dos jogadores também tem foco no clássico contra o Santos, que será disputado no próximo sábado, no Morumbi.

Um provável Palmeiras contra o Mirassol pode ter: Weverton; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, Giovani (Rafael Navarro) e López.

Com duas vitórias e dois empates, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo C com os mesmos oito pontos do São Bernardo. A liderança da chave é do Santo André, com dez pontos e um jogo a mais.

*Com informações do ge