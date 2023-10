Abel pode fazer mudança no ataque para enfrentar o Boca 

Verdão decide vaga na final da Conmebol Libertadores nesta quinta, às 21h30, no Allianz Parque.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, na penúltima atividade antes da partida contra o Boca Juniors, na quinta, às 21h30, pela semifinal da Conmebol Libertadores.

Após vídeo e ativação muscular no centro de excelência, os jogadores fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas no campo. Na sequência, houve um trabalho tático com ênfases especificas como transições, movimentações e construções de jogadas.

Na parte final do treino, o grupo alviverde aprimorou também finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

Sem desfalques, a tendência é que Abel descarte a formação com três zagueiros usada na Argentina e volte a atuar com três atacantes. A dúvida é se o treinador irá manter Mayke improvisado ou algum atacante deve ganhar chance entre os titulares, como Luís Guilherme ou Endrick.

Sendo assim, o Palmeiras deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony.

Em caso de novo empate no tempo normal, a definição da vaga na final será nos pênaltis. O vencedor terá como adversário na final quem se classificar de Internacional e Fluminense, que se enfrentam na quarta-feira, em Porto Alegre, após empatarem na primeira partida.

