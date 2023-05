Abel pede calma ao Palmeiras após nova goleada no Brasileirão: “Somos uma máquina de trabalho” 

Técnico exalta vitória sobre o Grêmio, pede pés no chão com elogios e diz que clube terá “novo caminhão de pedra pela frente” no duelo contra o Bragantino no fim de semana.

O Palmeiras goleou o Grêmio por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Verdão na liderança provisória da competição.

Os nove gols marcados nos últimos dois jogos e o grande momento do time geraram um questionamento ao técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva. O Palmeiras é uma máquina? O treinador não fugiu da resposta.

“Máquina para mim é trabalho. Máquina é sinônimo de trabalho, somos uma máquina de trabalho que sabe lidar com as adversidades com muito equilíbrio. Acima de tudo, peço aos jogadores que cada um trabalhe com os recursos que têm e seja a melhor versão. Os nossos torcedores vão reconhecer o trabalho e o resultado passa a ser fruto disso. São apenas três pontos e daqui três dias temos mais um caminhão de pedra para descarregar aqui”, disse o treinador.

O técnico do Palmeiras pediu calma com a liderança provisória e os bons resultados recentes. Abel elogiou o aniversariante Luan e o lateral Mayke, que marcaram gols na goleada sobre o Grêmio: “Primeiro é pedir para a imprensa calma. Há três jogos estavam dizendo que estávamos sofrendo gols e agora somos (…) calma. Foram apenas três pontos, fruto de um trabalho intenso.”

“Fiquei muito feliz de ouvir os torcedores cantarem o nome do Luan. O Luan é uma das nossas opções para zagueiro, vocês viram que estava o Murilo e Luan, fui revezando os dois, deixei o Gómez que é mais resistente e consegue fazer mais jogos seguidos. O Luan merece, é um homem de caráter, ajuda fora de campo com os moleques e tem essa capacidade de liderança. O Mayke também, utilizamos esse ano e no ano interior, é um rapaz que todo mundo gosta, é muito querido no vestiário e eles merecem. Fico feliz por eles”, completou Ferreira.

A vitória sobre o Grêmio deixou o Palmeiras na liderança provisória do Brasileirão, com 13 pontos, um a mais que o Botafogo, que enfrenta o Corinthians, ainda nesta quinta, no Rio de Janeiro, no complemento da rodada.

O próximo compromisso do Verdão será no próximo sábado, às 18h30, contra o Bragantino, novamente no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge