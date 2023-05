Abel iguala Felipão como técnico com mais vitórias pelo Palmeiras na Libertadores e “cobra” amigo 

Únicos campeões do torneio pelo Verdão, eles têm 23 triunfos cada um; treinador do Verdão lembrou de almoço com o agora diretor do Athletico: “Ele fugiu e não pagou”

Maior campeão do Palmeiras na Conmebol Libertadores e citado como alvo do Paris Saint-Germain, Abel Ferreira atingiu mais um recorde na quarta-feira: empatou com Luiz Felipe Scolari como os técnicos com mais vitórias pelo clube na competição.

O triunfo por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, foi o 23º do Verdão sob o comando de Abel, mesmo número de Felipão nas edições de 1999, 2000, 2018 e 2019.

Abel e Felipão têm relação desde que Scolari era técnico da seleção portuguesa e convocou o então lateral para um período de treinos. Após o atual técnico assumir o Palmeiras, eles já tiveram alguns encontros e trocaram elogios.

Ao ser informado da marca, o comandante alviverde aproveitou para “cobrar” o amigo, que o eliminou na semi da última Libertadores, pelo Athletico-PR. Felipão depois disso encerrou sua carreira como treinador e agora é diretor no Furacão.

“Falando do Felipão, vou partilhar uma coisa com vocês. Na última vez que almoçamos, ele fugiu e não pagou. É porreta (risos). Ele é igual ao Telê Santana, pelo que eu saiba. Mas não foi um problema. Foi um gosto almoçar com ele, partilhar ideias com ele. Eu não sabia disso (do recorde). Fico feliz só por ser mais novo que ele, só isso. Espero chegar na idade dele, só isso que peço”, afirmou.

A diferença é que a marca com o atual comandante português foi obtida com menos jogos: 33, contra os 43 realizados sob comando de Scolari. Os dois são, também, os treinadores que mais comandaram o Palmeiras na história da competição.

“É uma pessoa que gosto muito, não é de hoje, é de algo que fez por Portugal, unindo o país em torno da seleção. Quando chegou, era meio dividido. Ele conseguiu fazer todo mundo torcer para o mesmo, deixou uma semente muito forte para o que viria a acontecer no futuro. É um orgulho e uma admiração muito grande falar dele”, completou.

Campeão em 2020 e 2021, Abel Ferreira tenta levar o Palmeiras ao tetracampeonato na Libertadores. Semifinalista no ano passado, o time agora é o vice-líder do Grupo C.

O Verdão tem nove pontos, assim como o Bolívar, mas a equipe boliviana lidera pelo saldo de gols (seis a quatro). Barcelona, do Equador, e Cerro Porteño têm três pontos cada um.

Para se garantir nas oitavas de final, o Palmeiras precisa de mais um ponto nos dois jogos restantes. Ambos serão no Allianz Parque: contra o Barcelona, dia 7 de junho, e diante do Bolívar, 29 de junho.

*Com informações do ge