Abel Ferreira lamenta empate sofrido pelo Palmeiras no fim do Dérbi: “Sentimento de derrota” 

Treinador destaca que time deveria ter feito resultado mais elástico quando teve vantagem sobre o Corinthians.

O técnico Abel Ferreira lamentou o empate sofrido nos últimos minutos do clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, na noite deste domingo. Abel voltou a destacar a necessidade do time ter mais eficácia e reconheceu a necessidade de melhorar a equipe nos minutos finais das partidas.

“Sentimento de derrota, concordo que as substituições poderiam ter sido diferentes, porque a gente espera uma coisa e é outra. Houve um cruzamento atrasado. Já falei aqui várias vezes que o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina. Concordo que houve um jogo até os 87 minutos. Produzimos muito, assim como no último jogo. Futebol é assim. Acho que fizemos um jogo intenso, criamos muita oportunidade, sem deixar o adversário jogar”, disse Abel.

O treinador entende que foram 87 minutos de superioridade do Palmeiras, nos quais a equipe deveria ter aproveitado melhor as oportunidades e conquistado um resultado mais elástico. Abel fez questão de ressaltar, ainda, que não houve um problema de volume de jogo.

“Fomos muito contundentes, jogamos, criamos, intensidade boa, jogo intenso. Difícil explicar o que aconteceu. Vou tentar rever o jogo. Não tenho razão. Como vou explicar as chances perdidas? Não teve nada a ver com volume que criamos. Se chegasse e falasse que fez cinco ou seis chutes, que não criou, mas não foi o caso. Nosso problema não tem sido o volume. Estamos a fazer gols, mas falta um bocadinho que está esquisito”, disse o português.

“Vamos aceitar que foi um jogo que aconteceu o que aconteceu, vou tentar preparar minha equipe nesses últimos cinco minutos. Eu vi uma equipe que fez o futebol total. Depois foi responsabilidade dos jogadores, do treinador”, acrescentou o treinador.

Por fim, o comandante do Verdão ressaltou que gostou do jogo, segundo ele, um dos melhores clássicos feitos durante seu trabalho e que não pode ser algo a se esquecer apenas em razão do resultado.

“Apesar da tristeza ou do empate, eu não posso esquecer do grande jogo que fizemos e poderia ter sido outro resultado e não foi, foi 2 a 2, tenho que aceitar e seguir. É o resultado que toma conta dos jogadores e não o contrário. Nós temos que tomar conta das nossas tarefas”, concluiu Abel.

Próximo compromisso

O Palmeiras terá uma semana praticamente cheia para trabalhar e só volta a campo no sábado, às 18h, quando recebe o Mirassol novamente em Barueri pelo Paulistão.

