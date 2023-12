Abel Ferreira incentiva Palmeiras a um jogo do título brasileiro: “Está quase, galera” 

Verdão visita Cruzeiro às 21h30 desta quarta-feira e pode confirmar título até em caso de derrota.

Abel Ferreira escolheu com cautela as palavras do discurso após a última vitória do Palmeiras, sobre o Fluminense, no Allianz Parque, que deixou a equipe muito próxima da taça do Brasileiro. Restando apenas uma partida pelo título, o treinador agradeceu o elenco e incentivou os atletas nesta reta final.

“Está quase, está quase, galera, mas vamos precisar da ajuda de todos mais uma vez”, disse o treinador.

O Palmeiras está isolado na liderança do Brasileiro, com 69 pontos e três de vantagem em relação ao Atlético-MG (2º) e Flamengo (3º) na classificação.

Uma vitória ou empate, portanto, confirma o dodecacampeonato (12ª conquista) do Verdão. Até mesmo uma derrota pode confirmar a taça, porque Atlético-MG e Flamengo, além de vencerem seus jogos, ainda precisariam tirar uma diferença grande no saldo de gols restando apenas a rodada final.

Saldo do Palmeiras : 31

Saldo do Atlético-MG: 23

Saldo do Flamengo: 15

Prestes a confirmar, portanto, seu nono título no comando do Palmeiras e em meio às dúvidas sobre o próprio futuro, Abel mencionou a palavra “agradecer” por quatro vezes – no vídeo dos bastidores divulgado pelo clube – e chegou a se emocionar por um momento.

O jogo será contra o Cruzeiro, às 21h30 desta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte.

“É agradecer mais essa oportunidade, um jogo duro, difícil, vocês sabem o quanto é difícil andar na frente. Agora é recuperarem bem, desfrutarem desse momento, fazer a nossa recuperação. Sou muito grato a Deus por tudo e por mais uma vez estar junto com vocês nesse jogo”, disse o treinador.

“O coração está no sítio. É agradecer, só isso. Sou grato de grato de fazer parte desse elenco maravilhoso, com gente e jogadores de caráter. Isso que é o mais importante. Mente calma, competitiva, positiva”, complementou, embargando a voz no início da frase.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e o intuito da diretoria de oferecer uma renovação por mais três anos, em caso de reeleição da presidente Leila Pereira no fim próximo ano.

Ao mesmo tempo, o treinador tem sido alvo de sondagens de outros clubes, com destaque para o interesse do Al-Sadd, do Catar, e desde que a notícia saiu, não houve uma manifestação definitiva do treinador. Apenas se fechou para a reta final do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, o Verdão trabalha com Abel o planejamento de 2024.

*Com informações do ge