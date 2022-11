Abel Ferreira, do Palmeiras, é homenageado e ganha medalha do governo de São Paulo 

Técnico vai com esposa ao Palácio dos Bandeirantes e recebe honraria: “Um orgulho”.

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi homenageado nesta quarta-feira (23.nov) e recebeu a Medalha do Mérito Esportivo do Governo de São Paulo. O evento ocorreu na Sala Anchieta, no Palácio dos Bandeirantes.

Participaram da cerimônia Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e outras personalidades da política paulista. A comitiva palmeirense contou também com as presenças do ex-presidente Mauricio Galiotte e do atual vice Paulo Buosi, além da esposa do treinador, Ana Xavier.

“De forma muito particular, gostaria de dizer para os palmeirenses que sabem o quanto eu cuido da família Palmeiras, mas eu tenho alguém que cuida da família Ferreira, que é a minha esposa. Muito obrigado”, agradeceu o treinador, logo no início de seu discurso.

“É uma honra e um orgulho receber essa medalha, mas para mim o futebol só faz sentido quando dividimos os nossos méritos. Não sou eu, somos nós. É um clube altamente estruturado, competente, profissional que permite a todos terem todos os recursos para atingir ou estar mais próximo de vencer. Queria partilhar esse mérito desportivo desde o segurança que me abre a porta até a presidente. Uma forma carinhosa também aos meus jogadores, que são os protagonistas, mas por trás deles e de mim tem uma equipe extraordinária”, disse Abel.

Abel Ferreira é o treinador mais longevo do futebol brasileiro na atualidade. Ele está no comando do Verdão desde novembro de 2020 e soma seis títulos no período: Libertadores de 2020 e 2021, Copa do Brasil de 2020, Paulistão de 2022, Recopa Sul-Americana de 2022 e Campeonato Brasileiro de 2022.

Em setembro, o treinador do Verdão recebeu o título de Cidadão Paulistano. A próxima honraria que Abel receberá será a Cruz da Referência Nacional, da Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, em dezembro.

O português também já foi condecorado Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em Portugal, e recebeu o Quinas de Ouro, concedido pela Federação Portuguesa de Futebol, entre outras premiações individuais.

“Não há bom processo se não houver boas pessoas. Muita gente me pergunta sobre o segredo. É simples, o difícil é fazer de forma consistente. É o trabalho duro, os relacionamentos que temos dentro do clube e consistência nos momentos bons e maus. Perguntam também da filosofia de jogo. É muito mais que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida. Fazer o certo nunca é errado”, completou.

O técnico Abel Ferreira e o elenco do Palmeiras estão de férias. A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, na Academia de Futebol, mas os atletas terão duas semanas de treinamento à distância, em dezembro, antes do início das atividades presenciais.