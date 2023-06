Abel Ferreira, do Palmeiras, é expulso por reclamar na Copa do Brasil: “Foi falta filho da p…” 

Treinador mais advertido no futebol brasileiro, português chegou a 50 cartões no clube.

Abel Ferreira foi expulso no fim da derrota do Palmeiras para o Fortaleza por 1 a 0, nesta quarta-feira (31.mai), no Castelão, mas que garantiu a classificação do Verdão para as quartas de final. O treinador agora não poderá ficar à beira do campo na partida de ida da próxima fase – o adversário será definido por sorteio.

O português levou um cartão amarelo no primeiro tempo, reclamando dos critérios do árbitro Savio Pereira Sampaio, e depois levou o vermelho direto, na sequência do gol do Fortaleza. A explicação na súmula foi a seguinte: “Protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva com gestos ao arremessar um copo de água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras: “foi falta filho da p…”.”

De acordo com o apurado, ele chegou a 50 cartões recebidos pelo Verdão: 42 amarelos e oito vermelhos.

“Se forem contar todas que já tive, desde que cheguei no Brasil, claro que é mais um. Como disse bem, levei o primeiro amarelo por reclamar de uma falta que o árbitro não dá amarelo. Eu falei com o bandeirinha, que esperava que fosse para os dois. No lance seguinte, em uma dividida de ombro do Rony, o árbitro entendeu que era para amarelo. Em seguida, reclamei da falta que achei que foi no Veiga… Mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou. De resto, não sei o que dizer. O importante é que o Palmeiras continua com seus objetivos”, disse Abel, após a partida.

Treinador mais advertido desde que chegou ao futebol brasileiro, Abel venceu agora o 27º duelo eliminatório dos 36 que já disputou pelo Verdão.

O Palmeiras conseguiu a vaga, pois venceu a partida de ida, no Allianz Parque, por 3 a 0 e poderia ser derrotado até por dois gols de diferença.

Próximo compromisso

O time agora volta a campo no domingo, mas pelo Brasileirão, quando recebe o Coritiba, às 18h30.

*Com informações do ge