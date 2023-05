Abel Ferreira, do Palmeiras, é absolvido em julgamento por expulsão contra o Cuiabá 

Técnico foi julgado por ofensas ao árbitro na estreia do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com a defesa elaborada pelo departamento jurídico do Palmeiras, pela expulsão ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Cuiabá, válida pela estreia no Campeonato Brasileiro deste ano.

O técnico do Palmeiras foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código”. A punição prevista, em caso de condenação, varia entre um a seis jogos de suspensão ou de 15 a 180 dias de afastamento.

Na súmula do jogo, apitado por Paulo Cesar Zanovelli da Silva, o cartão vermelho recebido por Abel foi motivado por uma ofensa do técnico à arbitragem.

“Após ser informado pelo arbitro assistente 01, expulsei diretamente por: sair da sua área técnica ir em direção ao arbitro assistente 01 gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras “que arbitragem de merda”, relatou Paulo no documento oficial da CBF.

Ao ficar sabendo, ainda na sala de entrevista coletiva após o jogo, sobre a justificativa dada pelo árbitro para a expulsão, Abel questionou os jornalistas presentes se “concordavam” com o relato.

Apesar de ter sido absolvido do cartão vermelho recebido na estreia, Abel Ferreira será desfalque do Palmeiras no clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Bragantino, no último fim de semana, e terá de cumprir suspensão automática.

Abel estará no banco de reservas do Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h, no duelo contra o Fortaleza, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

*Com informações do ge