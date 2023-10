Abel Ferreira admite momento de instabilidade do Palmeiras: “Vítimas do próprio sucesso” 

Treinador confrontou jornalistas em entrevista e deixou claro que não abrirá mão de suas convicções.

Nome marcado por suas respostas de forte impacto e constante atrito com a imprensa, o técnico Abel Ferreira admitiu o momento de instabilidade no Palmeiras. Apesar dos dois títulos conquistados na temporada (Campeonato Paulista e Supercopa), o clube tropeçou em seu objetivo de levantar novamente a taça da Conmebol Libertadores, e agora caminha para um fim de temporada mais conturbado.

Embora tenha chances matemáticas de conquistar o título do Brasileirão, o Palmeiras é o quarto colocado na tabela da Série A. Restam 13 jogos para o término da temporada e, de acordo com o treinador português, o Verdão é vítima de seu próprio em anos anteriores.

“É um orgulho muito grande ser o treinador desta equipe. Nós não passamos e vamos ser vítimas do nosso próprio sucesso, quando elevas o sarrafo, o nível, e depois não consegues entregar o que já entregaste. Eu entendo”, argumentou Abel, que manteve a opinião de que o Campeonato Brasileiro está praticamente decidido a favor do líder Botafogo.

“Não vou alterar o que disse. Conhecendo o futebol brasileiro, o futebol sul-americano nesses três anos, não altero uma vírgula daquilo que eu disse. O Botafogo tem tudo para ser campeão.”

Favorito no confronto diante do Boca Juniors, o Palmeiras jogou pelo menos 25 minutos no Allianz Parque com um a mais em campo, criou mais do que o adversário, porém acabou eliminado nos pênaltis. Pelo segundo ano seguido, o Alviverde parou nas semifinais da principal competição do continente.

Em sua entrevista coletiva, Abel Ferreira manteve o tom que lhe é habitual e deixou claro que não abrirá mão de suas convicções para acertar o time, mesmo que isto lhe custe críticas e cobranças dos torcedores e jornalistas.

“Eu durmo na cama que eu faço, não na cama que me fazem. Não sei se aqui (no Brasil) tem essa expressão. Durmo na cama que eu faço, eu ganho e perco com as minhas ideias, não com as ideias dos outros. Porque se fosse fácil, todos os outros que sentaram aqui no meu lugar tinham ganho tanto quanto essa equipe ganhou. Tudo o que eu faço dentro do clube é o melhor com os recursos que temos, e é isso que vou continuar fazendo.”

Na sequência da temporada, o Alviverde mede forças com o Santos, às 16h, neste domingo, pela 26ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Arena Barueri, já que o Allianz Parque não terá condições de receber o clássico paulista.

*Com informações do ge