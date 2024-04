Abel faz último treino e deve poupar titulares na estreia na Libertadores 

Palmeiras visita o San Lorenzo, nesta quarta-feira, na Argentina.

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira o último treino antes da estreia na Conmebol Libertadores. A delegação viaja durante a tarde para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo, quarta às 21h30, no estádio Nuevo Gasometro.

Em meio à disputa das finais do Campeonato Paulista, Abel Ferreira deve poupar titulares neste meio de semana. O Verdão terá que reverter a derrota por 1 a 0 para o Santos, domingo, no Allianz Parque.

Rômulo, reforço regularizado na segunda-feira, está à disposição e pode fazer sua estreia na Argentina. Ele vestirá a camisa 20.

Caso escolha uma equipe bastante modificada, a possível escalação do Palmeiras tem: Marcelo Lomba; Garcia, Gustavo Gómez, Naves (Luan) e Vanderlan (Caio Paulista); Fabinho, Richard Ríos e Gabriel Menino; Lázaro, Breno Lopes (Estêvão) e Rony.

Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Verdão disputa a chave com San Lorenzo, Independiente del Valle, do Equador, e Liverpool, do Uruguai.

*Com informações do ge